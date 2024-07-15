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Kabine’de gündem emekliler

Çalışma Yaşamı
  • 15.07.2024 06:00
  • Giriş: 15.07.2024 06:00
  • Güncelleme: 15.07.2024 08:29
Kabine’de gündem emekliler
Fotoğraf: AA

Emek Servisi

Haftalardır emekliyi oyalayan Saray rejimi şimdi de Kabine’de emekli aylıklarını değerlendirecek.

Milyonlarca emeklinin gözü, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine’de olacak. Kök aylığının düşük olması nedeniyle zamdan yararlanamayan 1,8 milyon emekliyle ilgili çalışma Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak.

Nihai kararın verilmesinin ardından zam oranı ve kapsamı netleşecek. Habertürk’te yer alan habere göre, en merak edilen başlık ise en düşük emekli aylığını artırmaya yönelik çalışma.

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