Kabinede iki bakan değişti: Yeni isimler atandı

Bir süredir gündemde olan kabinede değişiklik iddiaları gerçekleşti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca görevini bıraktı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na Murat Kurum, Sağlık Bakanlığı'na ise İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu atandı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre kabinede iki bakan değişti.

Görevden af talebi kabul edilen Mehmet Özhaseki'den boşalan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına, Cumhurbaşkanı kararı ile Murat Kurum atandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Çevre Komisyonu Başkanı ve AKP İstanbul Milletvekili olarak görev yapan Kurum, ikinci kez bakanlık görevine getirilmiş oldu.

Murat Kurum'un bu göreve atanmasıyla birlikte AKP'nin Meclis'teki sandalye sayısı ise 264'e düştü.

FAHRETTİN KOCA GÖREVİNİ BIRAKTI

Kabinede görevinden affını isteyen diğer isim ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldu.

Koca, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin ardından kurulan kabinede yer alan ilk isimlerdendi.

6 yıldır bu görevi üstlenen Bakan Koca'nın yerine ise İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu atandı.