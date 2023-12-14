Kablo hırsızı şahıs tutuklandı

Isparta’da 800 metre kablo hırsızlığı yaptığı tespit edilen şahıs ekipler tarafından yakalandı.

Isparta’nın Gönen ilçesi Koçtepe köyünde M.U.Ü isimli şahsa ait sondaj kuyusundan haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı ihbarının üzerine ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık olayını İ.A isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edilerek, yapılan takip sonucunda saklandığı yerde yakalandı.

Çalmış olduğu 800 metre elektrik kablosunu Isparta merkez Petek Sanayi bölgesinde 3 bin 500 TL karşılığında hurdacıya sattığı tespit edilerek, sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüpheli İ.A isimli şahıs sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.