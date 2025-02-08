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Kablo hırsızları tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 08.02.2025 10:14
  • Giriş: 08.02.2025 10:14
  • Güncelleme: 08.02.2025 10:14
Kaynak: İHA
Kablo hırsızları tutuklandı

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İlçedeki bir iş yerinde kablo hırsızlığı meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polislerin yaptıkları güvenlik kamerası görüntüleri incelemelerinde olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen 4 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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