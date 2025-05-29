Kaboğlu: Epözdemir'in tahliyesi İstanbul Barosu'na karşı yürütülen operasyonların da çöktüğü anlamına gelmektedir

"Terör örgütü propagandası yapmak" ve "terör örgütüne üye olmak" suçlamalarıyla yargılandığı dosyada 127 gündür tutuklu bulunan İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Fırat Epözdemir, ilk duruşmada tahliye edildi. Kararın ardından bir açıklama yapan İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu, "Bu karar aslında İstanbul Barosu'na yönelik olarak beş aydır yürütülmekte olan hukuk dışı, anayasa dışı, yasa dışı, hatta akıl dışı operasyonun haksızlığını, vicdansızlığını ortaya koymuştur. Fırat Epözdemir'in özgürlük ve güvenlik hakkının özüne dokunulmuştu. Bugün bu ihlal kararına son verildi. Bu aynı zamanda İstanbul Barosu'na karşı yürütülen operasyonların da çöktüğü anlamına gelmektedir. " dedi.

Strasbourg’da gerçekleştirdiği Avrupa Konseyi ziyareti dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda 23 Ocak'ta gözaltına alınıp, 25 Ocak'ta tutuklanan ve 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'terör örgütüne üye olmak' suçlamalarıyla yargılanan İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesi Fırat Epözdemir bugün hakim karşısına çıktı. Epözdemir ilk duruşmada yurt dışı yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edildi.

“BU AYNI ZAMANDA İSTANBUL BAROSU'NA KARŞI YÜRÜTÜLEN OPERASYONLARIN DA ÇÖKTÜĞÜ ANLAMINA GELMEKTEDİR”

Duruşma sonrası açıklama yapan İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, şunları söyledi:

"İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi, avukat, eş, aile babası, evlat, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı avukat Fırat Epözdemir dört ay bir haftadır özgürlüğünden alıkonulmuştu. Biraz önce 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği Anayasa'ya uygun kararla tahliye edildi. Bu karar aslında İstanbul Barosu'na yönelik olarak beş aydır yürütülmekte olan hukuk dışı, anayasa dışı, yasa dışı, hatta akıl dışı operasyonun haksızlığını, vicdansızlığını ortaya koymuştur. Fırat Epözdemir'in özgürlük ve güvenlik hakkının özüne dokunulmuştu. Bugün bu ihlal kararına son verildi. Bu aynı zamanda İstanbul Barosu'na karşı yürütülen operasyonların da çöktüğü anlamına gelmektedir. Çünkü adil yargılanma hakkının gerekleri 22 Aralık 2024’den bu yana sürekli ihlal edilerek yürütülen yargısal süreç bugün yeni bir aşamaya yönlenmiş bulunmaktadır. Bu da İstanbul Barosu gibi tarihiyle, coğrafyasıyla, üye sayısıyla dünyada eşi benzeri bulunmayan bir baroya karşı yöneltilen operasyonun haksızlığının teyit edilmiş olmasıdır.

Bu vesileyle İstanbul Barosu'na yönelik davaların bir an önce sonuçlanması, reddedilmesi kesin karara bağlanması ve ülkede yurttaşlarımıza bu yönde yayılmakta olan yanlış bilgilere son verilmesidir. Biz bugünden itibaren doğru bilgiyi yaymaya devam edeceğiz. İstanbul Barosu'nun bütün Türkiye barolarıyla, Barolar Birliğiyle, Avrupa barolarıyla hukuk yolunda dayanışma halkalarını sürekli pekiştireceğiz ve Türkiye'de hukuku etkili kılmak için yalnızca İstanbul'da görev yapan 67 bin avukatla değil Türkiye'de görev yapan 200 bini aşkın avukatla birlikte savunma mesleğine hukukun etkili kılınmasına katkıda bulunmaya devam edeceğiz. İlginiz için hepinize teşekkür ediyoruz. İstanbul Barosu yönetimi olarak hepimizin yolu açık olsun"

BAHAR GÜLTEKİN CANDEMİR: “HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ RAFA KALDIRILDIĞI BİR SÜRECİ İSTANBUL BAROSU ÜSTÜNDEN YAŞIYORUZ”

Epözdemir'in tahliyesine ilişkin konuşan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkan Yardımcısı Avukat Bahar Gültekin Candemir ise şunları kaydetti:

"İstanbul Barosu'nun değerli mensupları, baro başkanları, yurt dışından gelen meslektaşlarımız aralık ayından beri hukuk devletinin yok sayıldığı, hukukun üstünlüğünü rafa kaldırıldığı bir süreci İstanbul Barosu üstünden yaşıyoruz. Uzunca bir süredir biz avukatlar bu topraklarda yurttaşlarımızın savunma hakkının özünde tüm temel hak ve özgürlüklerin teminatı olduğundan bahisle büyük bir mücadele yürütüyoruz. Bugün biraz önce dün İstanbul Barosunun duruşmasında bugünse yine İstanbul Barosu yönetim kurulu üyemiz meslektaşımız sayın avukat Fırat Epözdemir'in dosyasında defaatle kaygımızı dile getirdik. Kaygımız bu topraklarda yaşayan tüm yurttaşlarımız için barışın, huzurun, bir arada yaşama niyetinin ve hukuk devletinin egemen olduğu günlerden uzaklaşmamak. Onun için ne yaptığımızın farkındayız. Biz her zaman olduğu gibi Cumhuriyetin ilanıyla birlikte temelleri atılan hukuk devleti için mücadele etmeye devam edeceğiz. Aralık ayından beri defaten Türkiye Barolar Birliği olarak ifade ettik. İstanbul baromuzun yaşadığı tüm hukuksuzlukların karşısında ve baromuzun yanındayız."