Kabullenme sırası sizde!

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HABER MERKEZİ

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında yaptığı mülakatlardaki usulsüzlüklere yönelik tepkiler sürerken ataması yapılmayan öğretmenlerin açtığı davada Ankara 19. İdare Mahkemesi ‘puanlama sistemi adaletsiz’ dedi.

Kararın ardından KPSS'de yüksek puan alıp mülakatlarda verilen düşük puanlarla elenen öğretmenler, dün İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir araya geldi.

Burada yapılan açıklamada ataması yapılmayan öğretmen Özkan Özdemir, “1600 öğretmenin atama hakkı hukuksuz şekilde elinden alındı. Mahkemeye sunulan belgeler, yalnızca iller arasındaki puan farklarını değil, aynı sınav merkezinde bulunan komisyonlar arasında bile usulsüzlükler yapıldığını ortaya koydu" dedi.

USULSÜZLÜKLERİ ORTAYA KOYDUK

Ankara 19. İdare Mahkemesi mülakat sürecinin hukuka aykırı olduğu yönünde karar verdiğini hatırlatan Özdemir “Ancak mağdur öğretmenlerin hakları halen teslim edilmedi. Sayın Bakan, bize ‘Mahkemeye başvurun’ demişti. Başvurduk ve usulsüzlükleri belgeleriyle ortaya koyduk. Artık mülakatların adil yapılmadığı gerçeğini kabul edin ve 1600 öğretmenin hakkını teslim edin" diye konuştu.