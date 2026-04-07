Kâbus dönüyor: Bakanlık’tan çiftçilere “zirai don” uyarısı

Nisan 2025'te Türkiye genelinde 36 ilde etkili olan zirai don, tarım alanları ve meyve bahçelerinde büyük zarara neden olmuştu.

Özellikle Malatya, Manisa, Denizli, Bursa, Sakarya ve Karadeniz bölgesinde etki gösteren zirai don nedeniyle kayısı, fındık, üzüm, elma, erik, ceviz ve kiraz başta olmak üzere birçok ürün zarar görmüştü.

YENİ BİR UYARI GEÇİLDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni bir zirai don uyarısı yaptı. Bakanlık 7-11 Nisan tarihlerinde Türkiye'nin belli yerlerinde olumsuz hava koşullarının etkili olacağını, bunun tarımsal faaliyetler için risk oluşturduğu belirtti.

Bakanlığın sosyal hesabından yapılan paylaşımda, üreticilerin zirai don riskine karşı gerekli tedbirleri almaları gerektiği belirtildi.

"GEREKLİ TEDBİRLER ALINMALI"

Çiftçi ve üreticilere yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:

"Tarımsal üretim faaliyetlerinin sürekliliğinin korunması ve muhtemel kayıpların asgari düzeye indirilmesi amacıyla üreticilerimizin zirai don riskine karşı gerekli tedbirleri almaları önem arz etmektedir. Muhtemel olumsuzluklardan etkilenen üreticilerimizin, gerekli tespitlerin yapılması amacıyla bağlı bulundukları Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlükleri ile ivedilikle irtibata geçmeleri, tarım sigortası bulunan üreticilerimizin ise hasar ihbarları için vakit kaybetmeksizin TARSİM kanallarına müracaat etmeleri gerekmektedir. Bakanlığımız, üretim sürecinin her aşamasında olduğu gibi, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da tüm imkanlarıyla üreticilerimizin yanındadır."