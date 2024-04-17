“Kaç cemaat liderine koruma polisi verildi?” sorusuna yanıt veremediler

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER), 13 Nisan tarihinde “Koruma polisi verilen kaç cemaat lideri ve din insanı vardır?” sorusu yönetildi.

CİMER’den 15 Nisan’da verilen yanıtta ise “Tüm adli ve idari işlemler Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve ilgili yasal hükümler çerçevesinde yürütülmekte olup kişi veya kurumlara özel işlem tesis edilmemektedir” denildi. Böylece kaç cemaat liderine koruma polisi verildiği açıklanmadı.