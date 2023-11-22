‘Kaç paraya mutlu olursun’ araştırması: ‘Boomer’ ve Z kuşakları yakın

ABD'de yapılan ankette bir insanın mutlu olabilmesi için ortalama ne kadar paraya ihtiyaç duyduğu araştırıldı. Araştırmaya göre ortalama yıllık 284 bin dolar.

ABD'de 2 bin 34 kişiyle yapılan araştırmanın sonuçları paylaşıldı. Dailymail'in haberine göre çevrimiçi olarak gerçekleştirilen araştırmada yaklaşık 10 ABD vatandaşından 6'sı, paranın mutlulukla satın alabileceğine inanıyor.

Ankette, 'Baby Boomers', X, Milenyum (Y) ve Z kuşaklarının mutlu olmak için yıllık ne kadar kazanmaları gerektiği soruldu. Bu kuşakların ortalama beklentisi 284 bin dolar oldu.

1946-64 yılları arasında doğan 'Baby Boomers' kuşağının yıllık 124 bin dolar, 1965-80 yılları arasında doğan X Kuşağı’nınsa 139 milyon dolar yıllık gelirden memnun olacağı ankette ortaya kondu.

1981-96 yılları arasında doğan Y kuşağının ise mutlu olmak için 500 bin dolardan fazlasına ihtiyaç duyuyor. 1997-2012 yılları arasında doğan Z kuşağının beklentisi ‘Baby Bommer’lara yakın: Yıllık 128 bin dolar.

Araştırmada kuşaklara göre beklenen yıllık gelir şöyle:

Boomer: 124 bin dolar (yaklaşık 3.5 milyon TL)

X Kuşağı: 139 bin dolar (4 milyon TL)

Milenyum Kuşağı (Y): 525 bin dolar yıllık gelir (15 milyon 134 bin 385 TL)

Z Kuşağı: 128 bin dolar (3.6 milyon TL) yıllık gelir