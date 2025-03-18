Kaçak bahiste dönen milyarlar

Flash TV’nin sahibi Erkan Kork’un da aralarında olduğu 30’a yakın kişiye yapılan operasyon sanal bahis meselesini tekrar gündeme getirdi. Yılbaşından bu yana defalarca sanal bahis operasyonu yapılırken milyonlarca liraya da el konuldu. O operasyonlardan bazıları şöyle:

1. 16 Şubat’ta Tekirdağ’da sosyal medya üzerinden yasa dışı bahis oynadığı ve reklamını yaptığı tespit edilen 7 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

2. 24 Şubat’ta Mersin merkezli 7 şehirde düzenlenen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, yurt dışı merkezli yasa dışı bahis sitesi kurarak 712 milyon liralık işlem hacmine ulaştıkları belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerden 13’ü çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

3. Adana’da 26 Şubat’ta kiralık ofiste yurt dışı bağlantılı bir internet sitesinden yasa dışı bahis oynattığı belirlenen şebekeye yönelik operasyonda elebaşı B.T. ile 32 bin lira maaşla çalıştırdığı 4 kişi gözaltına alındı. Banka hesaplarındaki hesap hareketliliği 2 milyon lira olarak tespit edilen şebekeden B.T.’nin de aralarında olduğu 3 kişi tutuklandı.

4. 4 Mart’ta İstanbul merkezli 8 ilde bahis ve kara para soruşturmasında, yurt dışı merkezli bahis sitelerinin dış finans işini yaptıkları, üçüncü kişiler adına banka hesapları açtıkları, paravan şirketler kurarak paraların aklandığı ve yurt dışı merkezli kripto borsalarına gönderdikleri tespit edilen 24 şüpheli yakalandı. 2 milyar lirayı aşan para trafiğinin saptandığı soruşturmada, örgüt lideri ve üyelerine ait 13 araç, 3 lüks villa, 3 şirket ve şirketlere ait İstanbul ve Aydın illerinde 2 otel olmak üzere 250 milyon TL tutarındaki mal varlıklarına ve örgüt liderinin dijital banka hesabında bulunan 7 milyon 500 bin dolarlık hesaba el konulduğu öğrenildi

5. 10 Mart’ta Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, 7’si Zonguldak’ta, 8’i farklı illerde olmak üzere toplam 15 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 belgesiz kurusıkı tabanca, 2 tabanca fişeği ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

6. 12 Mart’ta Manisa Akhisar’da andarma ekiplerinin gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda, internet üzerinden yasadışı bahis oynanmasına aracılık ettiği tespit edilen 21 şahıstan 16’sı gözaltına alındı. Banka hesaplarında yapılan incelemede 410 milyon TL’lik işlem hareketi tespit edildi.

7. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 Mart’ta Türkiye genelinde 8 il merkezli gerçekleştirilen büyük bir siber suç operasyonunun başarıyla tamamlandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık ve çevrimiçi çocuk müstehcenliği ile tacizi gibi suçlarla mücadele kapsamında yapılan operasyonda 76 şüphelinin yakalandığını belirtti.

JANDARMA: 160 OLAY

Jandarma Genel Komutanlığı’nın faaliyet raporunda da kaçak bahis ile ilgili bilgiler yer aldı. Rapora göre 2024 yılında jandarma bölgesinde ‘Futbol/Spor Müsabakalarında Bahis/Şans Oyunlarının Düzenlenmesi Hakkında’ 160 olay yaşandı. Olaylar hakkında detaylı bilgi verilmedi.

YARGIDA DÜZENSİZLİK VAR

Yakın zamanda yayımladığı Kirli Çark kitabında detaylı bilgiler veren Gazeteci Murat Ağırel Konuya ilişkin BirGün’e konuştu. “Bir kafa karışıklığı var” diyen Ağırel şöyle devam etti: “Emniyet kaçak bahise karşı mücadele ediyor. MASAK mücadele ediyor. Ama yargı için aynı şeyi söyleyemeyiz. Erkan Kork olayın soruşturma 2021 yılında açılmış. 2022’de devam etmiş, 2023’te MASAK rapor hazırlamış. Buna rağmen PozitifBank’ın satışına onay verilmiş. Payfix’e lisans verilmiş. Burada bir koordinasyon eksikliğini görebiliyoruz. Yargıda bir düzensizlik var. Örneğin Ozan Özerk. Elektronik ödeme sistemiyle bu işi hâlâ yapıyor. Çok uzun süre doğru yerden operasyon yapıldı. Ancak bu işin elektronik sistemlere uzanması şart. Yurtdışında birçok ülkede bunların altyapı sistemleri var. Bunlara erişimin engellenmesi gerekiyor.”

Maldopay isimli elektronik ödeme sistemine dikkat çeken Ağırel, “350 milyar dolarlık bir paradan bahsediliyor bunun iddianamesinde. Yeni operasyonlar bekliyorum. Kaçak sanal bahis baronları şu an medyaya yöneliyor. TV kanalları, dijital platformlar satın alıyorlar. Diş hastaneleri var. Diş hastanesi reklamında yasadışı kumarın tanıtımı yapılıyor” dedi.

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BANK POZİTİF’E TMSF EL KOYDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, 6 milyar 900 milyon TL değerindeki mal varlığına el konulurken Bank Pozitif, Flash TV ve Payfix de devlet kontrolüne geçmişti. Dün Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), tarafından yapılan açıklamada da Bank Pozitif'in yönetiminin TMSF'ye geçtiğini duyuruldu. BDDK'den yapılan açıklama şu şekilde:

‘‘Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 17.03.2025 tarihli ve 11176 sayılı Kararı ile; Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş.’nin (Banka) nitelikli ortağı Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında adli makamlar tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan değerlendirmeler neticesinde, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 18 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında Bankanın, Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. mülkiyetinde bulunan %79 oranındaki hissesine ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanılmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur’’ Öte yandan Yasadışı Bahis Operasyonunda aralarında Flash TV ve Pozitifbank’ın sahibi Erhan Kork dahil 31 şüpheli hakkında tutuklama talep edildi.