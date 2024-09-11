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Kaçak barakayla eklentileri yıkıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde hazine arazisine yapılan kaçak yapı, ekiplerce yıkıldı. Araziye konulan minibüs kaldırıldı.

Ajans Haberleri
  • 11.09.2024 23:55
  • Giriş: 11.09.2024 23:55
  • Güncelleme: 12.09.2024 00:29
Kaynak: İHA
Kaçak barakayla eklentileri yıkıldı



Edinilen bilgiye göre Turgutreis Mahallesi 434 ada 6 ve 7 parseldeki hazine arazisi üzerine kaçak baraka ve tuvalet gibi eklentileri yapıldı. Kaçak yapılara da yapı kayıt belgesi alındı. Ayrıca araziye eski bir minibüs konularak içerisine çeşitli malzemeler konuldu.

İhbarın ardından yapılan incelemeler sonunda yapı kayıt belgesi iptal edildi. Bodrum Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğü ve Bodrum Belediye ekipleri, bölgeye hareket etti. Ekipler, baraka ve eklentilerini yıktı. İçerisine çeşitli malzemeler konulan minibüs, vinç yardımıyla bölgeden kaldırıldı.

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