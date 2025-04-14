Kaçak beton tesisini durdurun

Haber Merkezi

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde Uskumruköy’de kaçak olarak inşa edilen beton santralına karşı bölge halkı dün bir kez daha bir araya geldi. 94 haftadır eylem yapan halk "Beton santralı istemiyoruz", "Beton santralına hayır", "Ormanıma, havama, suyuma dokunma" dedi. Burada yapılan açıklamada, yapılacak beton santralı ve tünel inşaatı ile birlikte İstanbul’un akciğeri olan Kuzey Ormanları içinde yer alan Uskumruköy bölgesinin nüfusa açılmasının planlandığını belirtildi.

Beton santralına ilişkin geçen hafta bilirkişi raporunun hazırlandığı anımsatılan açıklamada, raporda tesisin hukuksuz olduğunun tespit edildiği vurguladı. Açıklamada "Ülke topraklarına yapılan haksız ve hukuksuz saldırılara karşı durması gereken kişi ve kurumları işlerini yapmaya son kalan bir avuç toprağımızı savunmaya davet ediyoruz. Uskumruköylüler olarak, ormanlarımıza, suyumuza, toprağımıza sahip çıkacağımız bir kez daha söylüyoruz" denildi.