Kaçak çalıştırdıkları işçi çöp konteynerine sıkışarak hayatını kaybetmişti: AKP’li eski belediye başkanı asli kusurlu bulundu

Ordu’da 2019 yılında AKP’li Korgan Belediyesi’ne ait çöp aracında feci şekilde can veren Asım Çelgin isimli vatandaşın, Korgan’dan toplanan çöplerin Fatsa ilçesine götürülüp, boşaltma yaptığı sırada konteynıra sıkışarak ölmüştü.

5 yıldır devam eden dava sürecinin ardından savcılık dönemin AKP’li Belediye Başkanı Tuncay Kiraz’ı asli kusurlu buldu.

Hayatını kaybeden Asım Çelgin’in eşinin Korgan Belediyesi’nde çalışan İşkur’a bağlı temizlik personeli olduğu ve dönemin AKP’li Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz’ın, eşinin yerine Asım Çelgin’i çöp toplama işlerinde çalıştırdığı ortaya çıktı.

Korgan Cumhuriyet Başsavcılığı ise, Asım Çelgin'in Korgan İlçe Belediyesinde sigortasız olarak çalıştırılması eyleminden dolayı haklarında soruşturma izni verilen ilgili Tuncay Kiraz'ın görevi kötüye kullanma suçu kapsamında şüpheli olarak ifadesini aldı.

Korgan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’deki idarecilerin Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği ifadede Asım Çelgin’in çalıştırılmasına izni Tuncay Kiraz’ın verdiği ifade edilirken Tuncay Kiraz ise ifadesinde “benim bilgim yoktu” açıklamasında bulundu.

Kiraz söz konusu ifadesinde ölen sigortasız işçinin kusurlu olduğunu iddia ederken, “Benim Asım Çelgin’in sigortasız olarak çalıştırıldığı konusunda bilgim yoktu ve olay sonrası öğrendim. Çelgin’e gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin verildiğini düşünmekteyim. Maktulün kusurla davranışları olduğu için bu kazanın meydana geldiğini öğrendim” dedi.

“BELEDİYE BAŞKANI KİRAZ GERİYE DÖNÜK SSK GİRİŞİ YAPTIRARAK OLAYIN ÜSTÜNÜ KAPATMAYA ÇALIŞTI”

Yaşanan olayı ihbar eden V.A. ise Korgan Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği ifadede, hayatını kaybeden Asım Çelgin’in eşinin yerine kaçak olarak çalıştığını söyleyerek, “Olaydan sonra Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz ölen Asım Çelgin’i geriye dönük Fatsa SGK Müdürlüğü’nden sigorta yaptırarak bu olayın üstünü kapatmaya çalıştı. Hatta Fatsa SGK müdürü ile yaptığım görüşmede kendisini Korgan SGK Müdürü’nün arayıp böyle bir istekte bulunduğunu söylediğini tarafıma iletti” dedi.

V.A. ifadesinde Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz’ın Ordu Büyükşehir Belediyesi’nde bulunan kamera kayıtlarını sildirmeye çalışarak olayın üstünü kapatmaya yönelik bazı personellere baskı yaptığını belirtti.

Öte yandan Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı, İçişleri Bakanlığı’na, ‘Alınan iş güvenliği uzmanı bilirkişi raporuna göre; Korgan Belediyesinin yetkilileri ve sorumluları iş sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin gerekli eğitim verilmeden ve sigortasız işçi çalıştırdıklarından bahisle, 1 derecede Asli kusurlu olduklarını’ belirterek soruşturma izni istedi.

Olayla ilgili adli süreç devam ederken şu anda Akkuş Belediye Başkan Yardımcısı olan Tuncay Kiraz ise konuya ilişkin sorularımızı yanıtsız bıraktı.