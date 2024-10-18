Kaçak çimento tesisi bir an önce kapatılmalı

Haber Merkezi

Bursa’da ruhsatsız ve izinsiz kaçak çimento tesisine karşı Altınşehir ve Ertuğrul Mahalle sakinleri Bursa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikilği İl Müdürlüğü eylem yaparak sağlıklı yaşam haklarının gasbedildiğini belirtti. Eylemde ‘‘Zehir solumak istemiyoruz’’ denildi.

Altınşehir Mahallesi sakini Fatma İğrioğlu yaklaşık 1 yıl önce Teknik Beton adlı işletme tarafından Ertuğrul Mahallesi sınırlarında çok hızlı bir şekilde kurulduğunu söyledi. İğrioğlu, tesisin Nilüfer Belediyesi tarafından 5 ayrı noktadan mühürlendiğini ancak tesesin mühürü kopararak faaliyetine devam ettiğini kaydederek “Halk sağlığını tehdit eden tesisin vakit kaybetmeden kapatılması için yetkilileri göreve çağırıyoruz” dedi.