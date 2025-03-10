Kaçak engelli merkezi açmış!

Yerel seçimde CHP’ye geçen Bayrampaşa Belediyesi’nde, AKP döneminde açılan “Bayrampaşa Belediyesi Fizik Tedavi ve Engelliler Rehabilitasyon Merkezi’nin” kaçak olduğu tespit edildi.

2021 yılında, AKP’li Atila Aydıner’in başkanlığı döneminde, Bayrampaşa Belediyesi Fizik Tedavi ve Engelliler Rehabilitasyon Merkezi’nin açılışı yapıldı.

AÇILIŞINI BAKAN YAPTI

Açılış törenine katılan ve kurdele kesen dönemin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yaptığı konuşmada, “Bayrampaşa bizim evimiz. Burada engelli vatandaşlarımız için yapılan çalışmalara, açılan merkezlere büyük önem veriyoruz. Yereldeki en önemli paydaşlarımız olan belediyelerimizle beraber bu tür kuruluşların oluşturulması ve çoğaltılması için çalışıyoruz” dedi.

Dönemin AKP’li Belediye Başkanı Aydıner ise “Engelli kardeşlerimize Bayrampaşa’da engelsiz bir hayat sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz… Engellilerimize daha iyi şartlarda hizmet verebilmek için yaklaşık 500 metrekarelik bir alana yepyeni bir Fizik Tedavi ve Engelliler Rehabilitasyon Merkezi inşa ettik. Her ayrıntıyı düşünerek inşa ettiğimiz modern merkezimizde fizik tedavi uzmanlarımız, psikologlarımız, sosyologlarımız hizmet veriyor” ifadelerini kullandı.

MERKEZİN RUHSATI YOK

Ancak yerel seçimde yüzde 47’ye yakın oy alarak Belediye Başkanı seçilen CHP’li Hasan Mutlu, AKP döneminde açılan Fizik Tedavi ve Engelliler Rehabilitasyon Merkezi’nin kaçak olduğunu açıkladı. Belediye Meclisi’nin ocak ayı oturumunda konuşan Mutlu, “Burası şu anda ruhsatsız. İçeride de bazı sağlık hizmetleri veriliyor. Haliyle oraya engelli ve yaşlı vatandaşlarımız da geliyor. Allah göstermesin orada olağan dışı bir olay olabilir. Gelen bir vatandaşımız o sağlık taraması esnasında, fizik tedavi sırasında kalp krizi geçirebilir veya başka bir olayla karşılaşabilir düşüncesiyle buraya bir ruhsat almamız gerekir dedik. Buraya bir ruhsat almamız gerekir ve ruhsatlı bir biçimde çalışmamız gerekir” ifadelerini kullandı.