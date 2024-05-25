Kaçak GDO girişine izin vermeyeceğiz

Haber Merkezi

Rusya ve Ukrayna’dan gelen on gemi üzerinden Tekirdağ Limanı yoluyla ülkemize sokulan GDO’lu mısırlara ilişkin soruşturma büyüyor. Tekirdağ Tarım İl Müdürlüğü laboratuvarında “GDO’lu mısırların “GDO”suzmuş gibi gösterilmesi, büyük şirketlerin kamudaki bağlantılarına ilişkin endişe yarattı. Tekirdağ Milletvekili Dr. İlhami Özcan Aygun önceki gün akşam saatlerinde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı telefon ile arayarak, soruşturmaların derinleştirilmesini istedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Bu olayın arkasında kim ya da kimler varsa ortaya çıkaracağız. Tekirdağ, böyle bir olayla anılmamalı” dedi.

TBMM’de konuşan CHP’li Aygun, “Sınırlarımız kalbura dönmüştü ama son günlerde liman gümrüklerinin de kalbura döndüğünü görüyoruz. Tekirdağ'ımızda GDO'lu mısır skandalı yaşıyoruz. Türkiye'ye GDO'lu ürünlerin girmesi yasak olmasına rağmen, Tekirdağ Tarım İl Müdürlüğü laboratuvarlarında sonuçların değiştirilmesi büyük bir skandaldır” diye tepki gösterdi.