Kaçak kazı operasyonunda 7 kişi yakalandı

Karabük’te kaçak kazı yaptığı tespit edilen 7 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı unsurları il merkezinde kaçak kazı yapıldığı bilgisini aldı.

Yapılan saha incelemesinde 7 kişi izinsiz kazı yaparken malzemelerle birlikte yakalandı.

Şüpheliler gözaltına alınırken operasyonda birer adet elektrikli vinç, hilti, murç, 250 kilogram taşıma kapasitesine sahip elektrikli vinç ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.