Kaçak kazı yapan 3 şahsa operasyon

Eskişehir’de kaçak kazı yaptığı belirlenen 3 şüpheli, jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Jandarma ekiplerince Seyitgazi İlçesi’nde kaçak kazı yapıldığı öğrenildi. Operasyonla Seyitgazi İlçesi’nde kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı. Bölgede yapılan incelemelerde, 1 adet jeneratör, 1 adet beton delici, 1 adet balyoz, 3 adet çekiç ve 9 çift eldiven ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında, ‘Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet’ suçundan işlem başlatıldı.