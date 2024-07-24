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Kaçak kazı yapan 3 şahsa operasyon

Ajans Haberleri
  • 24.07.2024 14:56
  • Giriş: 24.07.2024 14:56
  • Güncelleme: 24.07.2024 14:56
Kaynak: İHA
Kaçak kazı yapan 3 şahsa operasyon

Eskişehir’de kaçak kazı yaptığı belirlenen 3 şüpheli, jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Jandarma ekiplerince Seyitgazi İlçesi’nde kaçak kazı yapıldığı öğrenildi. Operasyonla Seyitgazi İlçesi’nde kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı. Bölgede yapılan incelemelerde, 1 adet jeneratör, 1 adet beton delici, 1 adet balyoz, 3 adet çekiç ve 9 çift eldiven ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında, ‘Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet’ suçundan işlem başlatıldı.

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