Kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı

Eskişehir’de tarihi eser bulmak üzere kaçak kazı yapan 4 şüpheli jandarma ekiplerince suçüstü yapılarak yakalandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, şüpheli şahısların Seyitgazi ilçesi mülki sınırları içerisinde tarihi eser bulmak amacı ile bir adet paletli ekskavatör kepçe ile kaçak kazı yapıldığı bilgisi alındı.

KOM Şube Müdürlüğü ve Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Cumhuriyet Savcısı’nın koordinesinde Seyitgazi mülki sınırları içerisinde yapılan çalışma ile 4 şüpheli şahıs kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Kazı alanında; 1 adet ekskavatör kepçe, 1 adet pointer, 1 adet dedektörve 1 adet kazma ele geçirilerek el konuldu.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca 4 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Şüphelilerden 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.