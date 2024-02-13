Kaçak kazı yapan 5 kişi jandarma tarafından yakalandı

Samsun’da define aramak için kaçak olarak kazı yapan 5 kişi jandarmanın takibi sonucu yakalandı.



Olay, Samsun’un Terme ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz şahıslar tarafından kaçak kazı yapıldığı bilgisini alan Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ve Terme Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince bölgede yapılan kontroller esnasında, M.A., H.A., H.Ö., E.A. ve İ.Y. kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı. Kazıda kullandıkları malzemeler ile birlikte suçüstü yakalanan 5 kişi ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.

Soruşturma devam ediyor.



