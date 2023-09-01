Kaçak kazı yapan şahıslar yakalandı

Eskişehir’de jandarma ekiplerince kaçak kazı yapan 2 şahıs suçüstü yakalandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) unsurlarınca Tepebaşı ilçesi Yusuflar mahallesi Körkuyu mevkiinde ormanlık alanda izinsiz kazı yapılacağı bilgisi alındı.

Alınan bilgi akabinde ekipler çalışma başlattı. KOM Şube Müdürlüğü ve Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2 şüpheli şahıs, belirtilen bölgede kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Kazı alanında yapılan inceleme ve araştırmada; 20 metre ip, 2 adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet çapa, 1 adet kova, 1 adet balta, 1 adet bel ele geçirildi.

Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığınca gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.