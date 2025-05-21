Kaçak krom madeni açarak kazı yapan 4 şahıs yakalandı

Gaziantep’te kaçak krom madeni açarak kazı yapan 4 şahıs yakalandı.

Kaçak maden ocağı açtığı ve bu ocakta kaçak kazı yaparak krom madeni çıkardığı tespit edilen S.G., A.K., S.G. ve A.K. isimli 4 şüpheli şahıs suçta kullandığı kazı malzemeleri ile birlikte yakalandı.

1 adet portal vinç, 1 adet su dalgıç pompası, 2 adet elektrikli vinç, 1 adet jeneratör, 3 adet kazı malzemesi, 1 adet 30 metre uzatma kablosuna el konularak şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.