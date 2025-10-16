'Kaçak maden'e karşı başvuru

23 Temmuz 2023 tarihinde "Nitelikli Doğal Koruma Alanı" (doğal sit alanı) ilan edilen Dersim'in Pülümür Havzası'ndaki maden çalışması artarak sürüyor. Dersim Barosu'ndan avukat Barış Yıldırım, bölgedeki su kaynakları, canlı yaşamı ve akarsu ekosistemini sona erdirecek maden çalışmalarının durdurulması amacıyla Tunceli Valiliği'ne başvuruda bulunuldu.

KAÇAK DURUMDA

Geçtiğimiz günlerde Dersim Barosu ile Pülümür ilçesi Şampaşakaraderbent Köyü ile Kırklar Köyü sınırları dahilinde Bağır Dağı mevkiinde yürütülen krom madenciliği çalışmalarını inceleyen avukat Barış Yıldırım başvuru dilekçesinde, "Çevresel Etki Değerlendirmesi olumlu kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi gerekli değildir kararı alınmadıkça bu projelerle ilgili onay, izin, teşvik, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez; proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez. Zira, proje faaliyeti için Çevre mevzuatı uyarınca gerekli idari kararlar bulunmamaktadır" dedi. Yıldırım, bir madenin açılabilmesi için ÇED kararının mutlaka olması gerektiğini herhangi bir ÇED kararı olmadığı için de bu çalışmaların kaçak olduğunu vurguladı.

EKOSİSTEMİ YOK EDER

Başvuru dilekçesinde bölgenin önemine de değinilerek, "Projenin yürütüldüğü bölgede yöre halkı açısından kutsiyet taşıyan Bağıre Sıpi Ziyareti gibi inanç alanları bulunmaktadır. Bu durum yöre halkında tepkiye sebebiyet vermektedir. Belirtmek gerekir ki maden projesinin yürütüldüğü bölge, ülkemizin tarafı bulunduğu Avrupa'nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi'ne göre kesin koruma altında bulunan Yaban Keçisi, Çengel Boynuzlu Dağ Keçisi, Ayı, Kurt, Kaya Kartalı, Vaşak gibi canlı türlerinin yoğun habitatı durumundadır. Madencilik faaliyetlerinin yürütüldüğü bölge Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Olur'lu karar ile Nitelikli Doğal Koruma Alanı olarak tespit ve tescil edilen Pülümür Çayı'nın su kaynaklarının bir bölümünü de barındırmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

BAKANLIK DEVREDE

Ayrıca avukat Yıldırım, BirGün'ün haberinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kaçak maden çalışmaları hakkında inceleme başlatıldığını da kaydetti.