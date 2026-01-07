Kaçak maden ocağında iş cinayeti: Üzerine parçalar düşen işçi yaşamını yitirdi
Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen iş kazasında 36 yaşındaki Feyyaz K. hayatını kaybetti. Üzerine kaya parçaları düşen işçi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen iş kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Gelik beldesinde ruhsatsız maden ocağında çalıştığı sırada üzerine parçalar düşen 36 yaşındaki Feyyaz K. ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ocaktan çıkarılan Feyyaz K, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Feyyaz K., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.