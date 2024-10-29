Kaçak Rus ve Ukrayna okulları oyun parkı olacak

Antalya'da Rus ve Ukraynalılar başta olmak üzere Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri yurttaşlarına ait kaçak eğitim ve okul faaliyeti yürüten işletmeler oyun parkı olacak.

Kentte Rusya- Ukrayna savaşı sonrası yaşanan göçle birlikte, bu ülkelerden vatandaşların çocuklarının devam ettiği kaçak 7 okul tespit edildi.

Konyaaltı Belediyesi'nden aldıkları 'Oyun Parkı ve Parti Organizasyon Hizmeti Ruhsatları' ile çocuklara özel eğitim ve rehabilitasyon eğitimi verilen ve tamamı Konyaaltı ilçesinde bulunan bu işletmelerden 6'sı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilgili kurumlar tarafından oluşturulan komisyon incelemeleri neticesinde mühürlendi.

Rusya ve Ukrayna vatandaşlarının belediyeden alınan oyun evi ruhsatıyla okul faaliyeti yürüttüğü belirlenen 1 diğer işletme ise mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı aldı.

Kapatılan 6 işletmeden 5'inin mührü, kaçak eğitim faaliyetinde bulunmayacaklarına yönelik verdikleri taahhütler üzerine kaldırıldı.

KAÇAK FAALİYETTE BULUNMAMA SÖZÜ VERMİŞLER

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Konyaaltı İlçe İzleme ve Değerlendirme Komisyonunca yerinde yapılan denetimler sonucunda, oyun parkı ve parti organizasyon hizmeti ruhsatları bulunan Coworking Kids Katyusha Çocuk Oyun ve Aktivite Geliştirme Merkezi, Babyboom, Kids Galaxy, ruhsatı bulunmayan Garden Care adlı yerlere Rusya ve Ukrayna vatandaşı çocukların gittiği, kreş ve anaokulu gibi izinsiz eğitim faaliyeti yapıldığı ifade edildi.

Puzzle Yapboz Aile ve Çocuk Terapi Derneği olarak faaliyet gösteren binada ise yabancı uyruklu çocuklara özel eğitim ve rehabilitasyon eğitimleri verildiğinin tespit edildiği açıklandı.

Bu kapsamda kurumlara idari para cezası ve kurumun mühürlenmesi işlemleri yapıldığı da belirtilen açıklamada, kurucularının izinsiz eğitim faaliyetinde bulunmayacaklarına dair taahhütleri doğrultusunda yazışma işlemleri devam eden Garden Care isimli kurum hariç diğer kurumlardaki mühürlerin kaldırıldığı bildirildi.

TAKİP EDİLMEYE DEVAM EDİLECEKLER

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim Faaliyetleri Meslek Komitesi'nden meclis üyesi ve Özel Okullar Platformu sözcüsü Kenan Çelik, Antalya Valiliği bünyesinde İl Milli Eğitim ve Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün şikayetler üzerine gerekli denetimleri yapıp, Konyaaltı'nda Rus okulu adı altında kaçak eğitim faaliyeti yürüten işletmelerin hemen hemen hepsinin kapatıldığını söyledi.

Milli Eğitim Müdürlüğü'nün kapatma kararına karşı mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı alan Coworking Kids Katyusha Çocuk Oyun ve Aktivite Geliştirme Merkezi'nin itirazının reddedildiğini, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararını iptal etmesinin ardından 2 Ekim'de mühürlendiğini belirten Çelik, şöyle konuştu:

“21 Ekim tarihinde bu oyun merkezi ruhsatıyla faaliyet gösteren kurum sahiplerinin Antalya Valiliğine izinsiz eğitim öğretim faaliyeti yapmayacaklarına dair taahhüt vermesi sonucu bu iş yerlerinin kapalılık hali sonlandırıldı. Yani mühürler kaldırıldı. Ama bu şu demek, 'Yani siz belediyeden aldığınız oyun evi ruhsatı dışında ya da işte coworking faaliyetleri dışında bir faaliyet yapamazsınız' demektir. Taahhüt de bunu içeriyor. Ya da şöyle bir yola gitmeleri gerekiyor, Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvurarak fiziki koşullarının el verdiği devlete bağlı bir eğitim kurumu olabilirler. Biz bunların yakın takipçisi olacağız."

"OKUL OLMALARI MÜMKÜN DEĞİL"

Bu işletmelerin, yaptıkları tespitlere göre taahhütlerine uymadıklarını gözlediklerini belirten Kenan Çelik, “Bunların birkaç gün daha böyle devam edip etmeyeceğini gözlemleyeceğiz. Aksi bir durumu tespit etmemiz durumunda yine devletimizin ilgili mercilerine başvurularımızı yapacağız. Bu kaçak Rus okulu ya da Ukraynalı okulları dediğimiz eğitim öğretim faaliyeti yapılan yerler asla okul ruhsatı alamaz. Diğer özel öğretim kurumlarının ruhsatını alıp alamayacakları Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce netlik kazanacaktır. Ama apartman giriş katlarında okul olmaları mümkün değil. Okul olarak faaliyet yaptıklarına dair ilan yaptıkları, o faaliyetleri sürdürdüklerini tespit ettiğimiz anda devletimizin mercilerine başvuruyu hemen yapacağız" diye konuştu.