Kaçak sigara imalathanesine baskın: 1 gözaltı

Aydın’ın Efeler ilçesinde kaçak sigara imalathanesine yapılan baskında 2 bin 200 adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak sigara imalatçısı ve satıcısına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Jandarma ekipleri, Efeler ilçesinde R.Ş. isimli bir şüphelinin kaçak sigara imalatçısı olduğunu tespit etti. Ekipler, şüpheli şahsa ait imalathaneye baskın düzenledi.

Yapılan operasyonda şüpheli R.S. yakalandı. İmalathane, depo ve dükkanda yapılan aramalarda 2 bin 200 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 16 bin adet bandrolsüz boş makaron, 250 kilogram sarmalık kıyılmış tütün, 1 adet elektrikli sigara sarma makinesi, 1 adet hava kompresörü, bin 850 adet pamuklu filtre, 1 adet markasız pompalı av tüfeği, 3 paket bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.

Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.