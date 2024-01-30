Kaçak sigara operasyonunda 1 şüpheli gözaltı alındı

Erzincan’daki kaçak sigara operasyonunda bir miktar kaçak sigara ve tütün ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, il 5607 SKM suçunun önlenmesi, faillerin tespiti, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacı ile yapılan çalışmalar sonucunda, 69 paket kaçak sigara, 6 bin 560 dal içi kıyılmış tütün doldurulmuş bandrolsüz makaron, 49 kilogram şeffaf poşetler içerisinde açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Kaçak sigara ve tütün ile yakalanan şüpheli Ş.Y. gözaltına aldın. Emniyette ki işlemlerin ardından Ş.Y. adliyeye sevk edildi.