Kaçak silah tamiri yapan atölyeye baskın: 1 gözaltı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde atölyede kaçak silah tamiri yaptığı tespit edilen şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri A.F.A. isimli şahsın Barış Mahallesi’nde bulunan atölyede kaçak silah tamir ettiği istihbaratını aldı. Yapılan incelemenin ardından atölyeye düzenlenen operasyonda 8’i kuru sıkı olmak üzere 9 tabanca, 4 adet av tüfeği, 1 adet pompalı tüfek, bin 450 gram saçma, 250 gram barut, 3 adet kartuş doldurma aparatı ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.