Kaçak tarihi eser kazısı operasyonu: 5 gözaltı
Kaynak: DHA
AYDIN'ın Köşk ilçesinde tarihi eser aramak için izinsiz kazı yapan 5 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, devriye görevi sırasında Kızılyer Mahallesi'nde izinsiz kazı yapıldığını fark etti.
Ekipler, dün akşam saatlerinde kaçak kazı yapan A.O., N.O., M.G.Y., F.B. ve Ö.A.'yı yakaladı. Şüphelilerin tarihi eser aradığı belirlenirken, 1 metal dedektör ile kazı malzemeleri ele geçirildi. 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.