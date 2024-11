Kaçak tarikat yurduna tepki: "Yıkım için kolluk desteği verilmiyor"

İzmir'in Karabağlar ilçesinde Uzundere Mahallesi'nde kaçak olarak inşa edilen İsmailağa Cemaati'nin öğrenci yurdu ve Kur'an kursu binasının yıkımı konusunda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, bina önünde basın açıklaması düzenledi.

CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP Karabağlar İlçe Başkanı Bülent Sözüpek, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay ve Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu da açıklamaya katılanlar arasında yer aldı.

Gökhan Zeybek, "Ocak 2024’ten bugüne kadar gelen kaçak yapının kim tarafından yapıldığı bilinmeyen, ilgililer tarafından sahiplenilmeyen ama devletin gözetiminde ve mahkemenin desteğiyle yürümüş olan kaçak yapının önündeyiz. Gördüğünüz yapının imar planı yok. İmar planı henüz yapım aşamasında. Bölgenin imar planı yok. Bu parselin neresi imara alınacak, neresi donatı alanında kalacak, yol nereden geçecek belli değil. Peki belediyemiz ne yapıyor? Yapı tatil tutanağı tutarak yapıyı mühürlüyor. Kaymakamlığa yazı yazıyor ve yıkım gerçekleşecek bana kolluk gücü veriniz diyor. Kolluk kuvvetleri vermeye yanaşmıyorlar. Niye? AKP’nin İzmir siyasetinde söz sahibi olan etkili isimler var onların talimatı nedeniyle bu işlem gerçekleşmiyor" dedi.

"YIKIM İÇİN KOLLUK DESTEĞİ VERİLMİYOR"

Hukuk dışı kararlara yenisinin eklendiğini belirten Zeybek, "İzmir 6. İdare Mahkemesi, Yapı tatil tutanağı ve üzerine vermiş olduğu yıkım kararına da yürütme durdurma kararı veriyor. Kaçak bir yapı, ruhsat yok, proje yok, onay yok, imar planı yok. Yapı tatil tutanağı ve üzerine verilmiş olduğu yıkım kararına karşı yürütme durdurma kararı alınıyor. Devletin hukuk eliyle süreci engellediğini görüyoruz. Kaymakamlığın var olan yıkımın gerçekleşmesi ile ilgili kolluk kuvveti göndermeyerek yıkımı engellediğini görüyoruz. Arkasına her türlü korunan ve kollanan binanın malikleri inşaatın ikinci katına başlıyor. İkinci yıkım kararı alıyor belediye, encümenden geçiyor. Yapı tatil tutanağı iki kez tutulduğunda bunun malikleri doğrudan doğruya ceza mahkemelerinde yargılanıyor. Yeni yasaya göre kaçak yapı yapmak aynı zamanda suç. Göz yuman belediyelere de dava açılacağına dair yasa hükmü olmasına rağmen kaymakamlık devreye giriyor, kolluk kuvveti göndermiyor. Belediyenin itirazı üzerine yürütmeyi durdurma kararı kaldırılıyor. Belediyemiz bir kez daha yıkımı gerçekleştirmek için kolluk kuvveti istiyor ancak ülkenin içinde bulunduğu durum gerekçe gösterilerek gereken yapılmıyor" diye konuştu.

Zeybek, şunları dile getirdi: "Kente karşı imar suçlarının kaynağı ve nedeni AKP’dir. AKP kaçak yapılaşmadan beslenen siyasal hareket olduğunun göstergesi bugün arkada gördüğümüz manzaradır. Her türlü toplumsal olayda kolluk güçlerini yurttaşımızın karşısına diken devlet, Esenyurt’ta belediyeye girmek için nöbet tutan belediye meclis üyelerine duvar oluşturan çevik kuvvetler, gözümüzün önünde gerçekleşen cemaate ait olan kaçak yapının yıkılmasının engellenmesi için türlü bahanelere dayanarak gelmiyor? Belediye başkanımızın size yazmış olduğu yazıya cevap verin ve kolluk güçleriyle birlikte yıkımın gerçekleşmesine yardımcı olun. Bunun arkasında siyaset var. Siyaset olduğu için yıkım gerçekleşmiyor. Eğitim çağında bulunan çocukların olduğu yapıda işletme ruhsatının da olması gerekir. İçindeki donanım miktarının yeterliliğinin belediye tarafından onaylanması gerekiyor. Ne proje var, ne uygun bir deneyim var, kayıt yok."

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay da, "Yasal olarak görevimizi yerine getirmek için yıkımı gerçekleştirmek için üstümüze düşen her şeyi yapmaya çalışırken işimizi yapmamız engellenmektedir. Savcılara suç duyurusunda bulunuldu, tüm gereken işlemler yapıldı. Büyükşehir Belediyemiz ile üstümüze düşen her şeyi yapacağız. Kaçak yapıda görevimizin neden engellendiğinin cevabı kamuya verilmelidir. Görevimizi yapmak için gerekli işlemlerin yapılması gerekmektedir" dedi.