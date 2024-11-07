Kaçak tarikat yurdunun yıkılmasına yine engel!

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, 300 yıllık Alevi Tahtacı Türkmen köyü olan Uzundere Mahallesi'nde inşa edilen kaçak Kuran kursu ve öğrenci yurdunun yıkımına yine engel olundu.

Son günlerde kamuoyunda tartışılan ve basına yönelik saldırılarla da gündeme geleni kaçak tarikat yurdu binasını yıkmak için tekrar harekete geçti. Karabağlar ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sabahın erken saatlerinde alanda hazır bulundu. Ancak yapının etrafının iş makineleri, araçlar ve kimliği belirsiz bir grup tarafından çevrelendiği görüldü. Alanda güvenlik güçlerinin bulunmadığı ve emniyet desteği sağlanmadığı tespit edilerek, saat 08.40 ve 09.40’ta iki ayrı tutanak tutuldu. Çevik kuvvet desteği talebinin yine yerine getirilmemesi nedeniyle yıkım belediye çalışanlarının ve yurttaşların güvenliği açısından ertelendi.

Karabağlar Kaymakamı Mehmet Özer’in imzasıyla belediyeye gönderilen yazıda, yıkım için kolluk gücü sağlanmasının ileri bir tarihte değerlendirileceği belirtildi. Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, tüm ekipleriyle birlikte sahada olduklarını ancak güvenlik desteği sağlanmadığı için yıkımı gerçekleştiremediklerini açıkladı. Ayrıca kaçak yapının elektrik kullanımını engellemek için GEDİZ Elektrik’e başvurduklarını, fakat elektrik kesintisinin hâlâ yapılmadığını ifade etti. Başkan Kınay, "İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle yıkıma hazırız; emniyet desteğinin sağlanmasını bekliyoruz. Süreci yakından takip ediyoruz" dedi.

YİNE ENGELLENDİ

Yurt, Uzundere’ye bu yıl inşa edildi. Yapı, imar planında çocuk oyun alanı, park, yol, dere ve ağaçlandırılacak alanda yer almasına rağmen, ruhsatsız ve izinsiz olarak zemin artı iki kat şeklinde inşa edildi. Karabağlar Belediyesi, inşaata üç kez ceza kesti ve encümen kararıyla yıkım kararı verdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın onayıyla 28 Haziran’da yıkım işlemi başlatıldı ve Karabağlar Kaymakamlığı'ndan güvenlik için polis talep edildi.

AKP'li Karabağlar Belediye Meclis üyesi ve eski AKP Karabağlar İlçe Başkan Yardımcısı Adem Kemerkaya, yıkıma karşı nöbet tutma çağrısında bulundu. Belediye ekipleri bölgeye geldiğinde yaklaşık 50 kişilik bir grup, yıkımı engellemek için nöbet tuttu. Kaymakamlığın polis göndermemesi nedeniyle yıkım işlemi gerçekleştirilemedi.