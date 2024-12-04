Kaçak villalara özel düzenleme yapıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Muğla’nın Datça ilçesinde Emecik Mahallesi’nde imar planı değişikliğine gitti.

Bakanlık, Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi ile üçüncü derece arkeolojik sit alanı statüsündeki bölgede dikkat çeken değişikliğine imza attı.

Plan değişikliği yapılan alanın Karaincir Mevkii’nde bulunan ve "Karaincir Sitesi" adıyla bilinen bölgede yer aldığı, burada toplamda 40 kaçak villa bulunduğu ortaya çıktı.

Bu durum, sit alanlarında artan kaçak yapılaşma ve hukuki süreçlere rağmen Bakanlığın imar düzenlemesiyle bu yapılaşmaya zemin hazırladığı eleştirilerini gündeme getirdi. Bu imar düzenlemesi, aynı bölgede yaşanan ilk girişim değil.

Bakanlık, Eylül 2022'de aynı bölgede imar planı değişikliği yaptı. Bu düzenleme, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin itirazıyla yargıya taşındı. Plan değişikliğinin hukuka aykırı olduğuna karar veren mahkeme düzenlemeyi iptal etti. Belediye, mahkeme kararını uygulamak için harekete geçti.

Ruhsatları iptal eden belediye, 9 yapı ve 1 istinat duvarı için inşaat ruhsatlarını iptal etti, su ve elektrik aboneliklerini sonlandırdı. Belediyenin aldığı önlemlere rağmen, kaçak yapılarla ilgili sorunlar devam etti. Belediye, tüm yaptırımların uygulanmaya devam edeceğini ifade etti.