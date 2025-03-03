Kaçak villalarla yıkıma başlayın

Ebru ÇELİK

İstanbul’un kuzeyinde bulunan Arnavutköy İmrahor ve Yavuz Selim mahallelerindeki barınma hakkını savunan İmrahor Barınma Hakkı Meclisi, mahallelerdeki hak sahipleriyle dün basın açıklaması yaptı. Hak sahipleri, yerel seçim öncesinde yapılaşmaya göz yumulduğunu, seçim sonrasında ise evleri “kaçak yapı” gerekçesiyle yıktıklarını söyledi. Geçtiğimiz ay 200’ü aşkın hak sahibinin kentsel dönüşüme itiraz için dava açtığı kaydedildi.

Dava açan, açmayan yüzlerce hak sahibi, dün açıklamanın yapıldığı İmrahor Meydanı’nda bir araya geldi. Mahalleliler tarafından yapılan açıklamayı okuyan Mustafa Aydın, "Seçimler öncesinde yüzlerce insanın ev yapmasına göz yumuldu, seçimler kazanıldıktan sonra ise bu evler ‘kaçak yapı’ denilerek yıkıldı. Eğer bu bir suçsa, neden belediye buna göz yumdu" dedi.

Kendilerinden habersiz alınan imar kararlarına tepki gösteren Aydın "2023 yılında bizden habersiz belediye meclisi kararı ile imar planı yapıldı. Kapalı kapılar ardında alınan bu kararlarda hak sahipleri yok sayıldı. Barınma hakkımız elimizden alınmak isteniyor" diye konuştu.

HALKIN GÖRÜŞÜ ALINMADI

Aydın, “kentsel dönüşüm” adı altında yürütülen projelerin rant odaklı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: ‘‘Sosyal medyadan öğrendiğimiz bu projede, halkın görüşü alınmadı. Halkın malı ve barınma hakkı üzerinden rant sağlanmak isteniyor. Ancak artık karşılarında Barınma Hakkı Meclisi, yani haklarına sahip çıkan bir halk var.’’