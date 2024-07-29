Kaçak yapılara geçit verilmiyor

Ataşehir Belediyesi, şehirdeki kaçak yapılaşmanın önüne geçmek amacıyla kararlı bir kampanya başlattı. Son günlerde yapılan denetimlerde ruhsatsız ve izinsiz inşa edilen birçok yapı tespit edilerek yıkım işlemlerine hız verildi.

Şehir estetiğini bozan, güvenlik riskleri oluşturan ve çevresel sorunlara neden olan kaçak yapılara yönelik Ataşehir Belediyesi harekete geçti. Söz konusu yapılara yönelik sıfır tolerans politikası izlenirken, tespiti yapılan ve yasal süreçleri tamamlanmış yapıların yıkımlarına da başlandı.

Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde yıkımı gerçekleştirilen yerlerden biri ise “Şeker Manav” adıyla hizmet veren işletme oldu. Barbaros Mahallesi Ardıç Sokak’ta yer alan ruhsatsız yapı, belediye ekipleri tarafından alınan tüm güvenlik önlemlerinin ardından yıkıldı.

Bu sabah itibariyle de Esatpaşa, Mustafa Kemal, Yeni Sahra ve Barbaros mahallesinde de yıkım ve tahliye programına alınan ruhsatsız yapılar için belediye ekipleri harekete geçti. Diğer günler için ise Kayışdağı, Mevlana, Yeni Çamlıca, Mimar Sinan, İçerenköy, İnönü ve Küçükbakkalköy Mahallesi’nde yıkımı gerçekleşecek yapıların da planlaması tamamlandı.

Şehirdeki düzeni sağlamak ve halkın güvenliğini korumak amacıyla başlatılan bu operasyonların önemine dikkat çeken Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "Kaçak yapılar hem şehir planlamasını bozuyor hem de vatandaşlarımızın güvenliğini tehlikeye atıyor. Ruhsatsız inşaatların önüne geçmek için gerekli tüm önlemleri alacağız ve bu konuda kararlılığımızı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

DENETİMLERE YOĞUNLUK VERİLDİ

Ataşehir Belediyesi ekipleri, tespit ettikleri kaçak yapılar üzerinde hızlı bir şekilde yıkım işlemlerini gerçekleştirirken, yıkım sürecinin güvenli bir şekilde yapılması için önlemler alıyor. Yıkım işlemlerinin yanı sıra, kaçak yapıların tekrar inşa edilmesini önlemek amacıyla bölgesel denetimlere de yoğunluk verildi.