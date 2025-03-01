Kaçak yapılaşma uydu görüntülerine yansıdı

Haber Merkezi

Antalya Alanya’da kamuya açık sahil şeridinde kaçak yapılaşma geniş bir alana yayıldı. Bu durum uydu görüntülerine de yansıdı. Görüntülerde denize dolgu yapılarak birçok otelin iskele inşa ettiği görüldü. Alanya’da doğal kıyı şeridini giderek betonlaştırması, yalnızca çevresel tahribata değil, aynı zamanda kamuya ait kıyı alanlarının özelleştirilmesine neden olması da tepki çekti.

Kamuya açık sahil şeritlerine dolgu yapılmasının hukuki olmadığının altını çizen Ekolojist Dursun Satıcı, ‘‘Yasalara göre halkın kıyılardan faydalanması belirtiliyor. Mevzuattaki eksikliklerden kaynaklı bu uygulamaları yapanlar cezalandırılmıyor’’ dedi.

Deniz ekosistemini korumak için hukuki ve toplumsal mücadele vermenin önemli olduğuna işaret eden Satıcı, "ÇED raporlarının şeffaf ve bilimsel kriterlere uygun hazırlanması sağlanmalı, hukuki süreçler işletilerek izinsiz veya ekosisteme zarar veren projelere karşı dava açılmalı” diye konuştu.