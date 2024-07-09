"Kaçak yapıya asla geçit vermeyiz"

Haber Merkezi

İstanbul’un son yeşil alanlarından olan Validebağ Korusu’nu korumak için mücadele eden Validebağ Gönüllüleri Derneği, korunun içinde bulunan Adile Sultan Kasrı Öğretmenevi Yönetimi tarafından ruhsatı olmadan inşa edilen kaçak binayla ilgili dün basın açıklaması yaptı.

Ruhsatsız yapının korunun içinden kaldırılması talebiyle 19 Haziran’dan bu yana 2 bin 828 adet imza toplayan gönüllüler, imzaları, yazdıkları dilekçe ile birlikte İstanbul 1 Numaralı Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonu’na iletti.

Gönüllülerin, imzaları teslim ettikten sonra komisyonun bulunduğu İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ataşehir Hizmet Binası önünde yaptıkları açıklamada Öğretmenevi Yönetimi’nden, Adile Sultan Kasrı’nın arkasına yaptığı kaçak bina ile kaçak büfenin yıkılmasını ve hastane ile öğretmenevi arasına çekilen büyük paravanların kaldırılmasını talep ett.

Yapılan açıklamada özetle şunlar denildi: “Validebağ Korusu üzerinde söz hakkı sadece Üsküdar halkının değil, tüm dünyada yaşayan insanların, orada yaşayan börtü böceğin, hayvanların, göçmen kuşların, bitkilerin, asırlık ağaçlarındır. Onların da sesi olacağız. Validebağ Korusu 1. derece doğal SİT alanıdır, parselin tümü bir bütün olarak tescillidir. Rant hevesiyle sit alanı olma özelliğini yok edemeyeceksiniz. Korunun ne park ne bahçe olamayacağı mahkeme kararıyla ispatlanmıştır. Koruma kurullarından onay almadan, çivi bile çakamayacağınızı öğreneceksiniz. Koru’da inşai faaliyetlerde bulunamazsınız, Koru’nun ekosistemine ve kültür varlıklarına zarar verici uygulamalar yapamazsınız. Kültür varlıklarına, çevreye zarar veren, sesli müzik eşliğinde geç saatlere kadar düğün, kutlama vb etkinlikler yapamazsınız. Yangın tehlikesi riskini yok sayamazsınız. Koruyu rant elde etmek için kullanmaktan vazgeçin.”