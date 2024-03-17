Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Ajans Haberleri
  • 17.03.2024 11:56
  • Giriş: 17.03.2024 11:56
  • Güncelleme: 17.03.2024 11:56
Kaynak: İHA
Kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Ardahan’da yapılan kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 184 bin boş makaron ele geçirildi.

Ardahan’da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda ekipler, kent merkezinde belirlenen 3 farklı adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda 184 bin boş makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

BirGün'e Abone Ol