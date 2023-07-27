Kaçarken 2 polisi yaraladı, kovalamacanın ardından yakalandı

Burdur’da aranan bir şahıs, emniyet ekiplerden aracıyla kaçarken 2 polisi yaraladı. 10 kilometre yaşanan kovalamacının ardından aracından inerek koşan şahıs, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.



Olay, saat 16.45 sıralarında Burdur Karasenir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde bir olaya karışan E.D isimli şahıs, arabasıyla Bozkurt Mahallesi’nden geçtiği esnada Plaka Takip Sistemi (PTS) kameralarına yakalanınca polis ekipleri alarma geçti.

Polis ekiplerinin peşine düştüğünü anlayan E.D., otomobiliyle kaçmaya başladı. Yaklaşık 10 kilometre boyunca kaçmaya çalışan E.D., yolu keserek kendisini durdurmak isteyen polis memuruna çarparak yoluna devam etti. Polis memurları korkutmak amacıyla havaya ateş etse de kaçan araç durmadı. Tugay Kavşağı’na geldiğinde polislerin yolu kestiğini gören E.D., aracından inip koşarak kaçmaya çalışsa da kıskıvrak yakalandı. Burada kendisini etkisiz hale getirmeye çalışan polis memurunu da yaralayan E.D gözaltına alındı.