Kaçkar Dağı’na mevsimin ilk karı yağdı
Rize'nin 3 bin 932 metre yüksekliğindeki Kaçkar Dağı zirvesine mevsimin ilk karı düştü. Zirvede kar ve dolu yağışı dağcıların kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
Deniz seviyesinden 3 bin 932 metre yüksekliğindeki Kaçkar Dağı’nın zirvesine kar yağdı.
Kaçkar Dağcılık Rafting Kayak Spor İhtisas Kulübü üyeleri tırmanışla ulaştıkları zirvede, mevsimin ilk kar yağışını cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.
Zirvede dinlenen dağcılar dolunun ardından yağan ilk kar yağışıyla manzaranın keyfini çıkardı.
Dağcılar olumsuz hava şartları nedeniyle kısa süre sonra geri döndü.