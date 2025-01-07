Kaçmalarını mı bekliyorsunuz?

Deprem felaketinde Maraş’ın Onikişubat İlçesindeki iki bloklu Manolya Sitesi’nde 35 kişi hayatını kaybetti. Mahkemenin hazırlattığı bilirkişi raporunda, A Blokun altında bulunan Tarhanacı Kafe’nin bağımsız duvarları kaldırıp ilave kat eklentisi yaptığı ve binanın yıkımda etkili olduğu vurgulandı.

İddianamede binanın yıkımına neden olduğu belirtilen Tarhanacı Kafe’nin sahipleri Mehmet Sait Kanbur ve Atila Kanbur'un 22,5 yıla kadar hapisleri istendi. Sanıkların ilk rapora itirazlarıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde görevli yedi akademisyene yeni bir bilirkişi raporu hazırlatıldı.

Yeni raporda da ilk rapordaki rapora benzer ifadeler yer aldı.

KAÇMADAN TUTUKLAYIN!

Ancak mahkeme, ikinci bilirkişi raporunda da binanın yıkımına neden oldukları belirtilen Mehmet Sait Kanbur ve Atila Kanbur hakkında hâlâ bir karar vermedi.

Manolya Sitesi’nde annesini kaybeden avukat Mustafa Müdüroğlu, aynı zamanda MADO’nun da sahibi olan Kanbur kardeşlerin tutuklanması için Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ne 24 Aralık’ta dilekçe verdi. Mahkeme 15 gün geçmesine rağmen tutuklama talebine yanıt vermedi.

BİR AY ÖNCE ERDOĞAN İLE POZ VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Kasım 2024’te partisinin il kongresi ve deprem konutları teslim töreni için Maraş’a gitti. Aynı gün Maraş’tan ayrılan Erdoğan’ı, havaalanından deprem davası sanığı da olan MADO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sait Kanbur uğurladı.

AKP’Yİ DESTEKLİYORLAR

Maraş’ın ünlü iş insanları olarak bilinen Mehmet Sait Kanbur ve Atila Kanbur’un sahibi olduğu MADO, Gezi direnişi sırasında Taksim’deki şubelerinin kapıları kapatarak eylemcileri dışarıda bırakmıştı. 2014 yılında MADO çalışanları, ellerinde tuttukları ‘Oyumuz sana helal olsun, MADO çalışanları’ yazılı pankart ile AKP’ye destek vermişti.