Kaddafi'nin oğlu, Sarkozy'nin yargılandığı davada ifadesini değiştirmeye zorlandığını açıkladı

Paris Ceza Mahkemesi'nde 6 Ocak'ta görülmeye başlayan Libya Davası'nda eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve beraberinde 3'ü eski bakan 12 kişinin yargılanması sürüyor.

Libya'nın öldürülen eski lideri Muammer Kaddafi'nin büyük oğlu Seyfulislam Kaddafi, Fransız RFI radyosuna yaptığı yazılı açıklamada, Libya Davası'ndan sorumlu Fransız hakim Serge Tournaire'e 2018'de ifadesini verdiğini belirtti.

Sarkozy'nin farklı aracılar vasıtasıyla bu davadaki ifadesini değiştirmesi için baskı yaptığını ifade eden Seyfulislam Kaddafi, böyle bir talebin ilk olarak 2021'de iletişim danışmanı Souha al-Bedri aracılığıyla kendisine iletildiğini aktardı.

Seyfulislam Kaddafi, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ndeki (UCM) dosyasının kapanması karşılığında, 2007'deki cumhurbaşkanı seçim kampanyasında Libya'dan Sarkozy'ye destek sağlandığını inkar etmesinin istendiğini aktardı.

3 farklı teklif ve aracılar vasıtasıyla bu davadaki ifadesinin değiştirilmesinin talep edildiğini anlatan Seyfulislam Kaddafi, bu taleplerin tamamını reddettiğini ifade etti.

Seyfulislam Kaddafi, Libya yararına proje ve sözleşmeler yapma karşılılığında, 2007 cumhurbaşkanı seçim kampanyasını finanse etmek için Sarkozy'nin Libya'dan 2,5 milyon dolar aldığını savundu.

Kaddafi'nin oğlu, o dönem Sarkozy cephesine ayrıca ek 2,5 milyon doların nakit verildiğini ileri sürdü.

Sarkozy'nin avukatı Christophe İngrain, Kaddafi'nin oğlunun açıklamalarını, "tamamen hayal ürünü ve fırsatçı" olarak nitelendirerek, bu açıklamaların dava başladıktan sonra yapıldığına dikkati çekti.

İngrain, Seyfulislam Kaddafi'nin 10 yıldır, bu suçlamalarını kanıtlayacak belgeleri ileteceğini söylemesine rağmen bunu yapmadığını kaydetti.

Souha al-Bedri de 2021'de Seyfulislam Kaddafi'ye böyle bir teklif iletmediğini savundu.

NE OLMUŞTU?

10 yılı aşkın süredir devam eden soruşturmanın ardından eski Cumhurbaşkanı Sarkozy ve beraberindeki üçü eski bakan 12 kişinin Libya'daki Kaddafi yönetimi ile "yolsuzluk anlaşması" yapmakla suçlandığı dava, 6 Ocak'ta Paris Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanmıştı.

Sarkozy'nin, 2007'de cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturduğu seçimleri Libya'dan yasa dışı yollarla sağladığı parayla finanse ettiği yönündeki iddiaların dinleneceği davanın yaklaşık 3 ay sürmesi bekleniyor.

Suçlu bulunması halinde Sarkozy'nin 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor.

2007-2012 yıllarında Fransa Cumhurbaşkanlığı yapan Sarkozy, hakkındaki suçlamaları soruşturmanın başından bu yana reddediyor.