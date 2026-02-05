Kaddafi’nin oğlunun cenaze tarihi netleşti

Libya’nın öldürülen eski lider Muammer Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam Kaddafi’nin cenaze töreninin tarihi belli oldu.

Seyfülislam Kaddafi, yarın (6 Şubat) Beni Walid kentinde düzenleneceği bildirildi.

AŞİRET KONSEYİNDEN AÇIKLAMA

Kaddafi aşiret konseyi başkanı Ali Ramadan, Rus haber ajansı RIA Novosti’ye yaptığı açıklamada, cenazenin aileye teslim edildiğini belirterek, "Naaşı teslim aldık, şu anda bizimle birlikte. Cenaze, yarın Beni Velid’de yapılacak" dedi.

VURULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Libya'nın 2011'de öldürülen devrik lideri Muammer Kaddafi'nin büyük oğlu Seyfülislam, 3 Şubat'ta başkent Trablus'un 170 kilometre güneyindeki Zintan kentinde silahlı bir grubun saldırısı sonucu öldürülmüştü.

Libya Başsavcılığı, Seyfülislam Kaddafi'nin ateşli silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlatıldığını bildirmişti. Soruşturma heyeti ve adli tıp uzmanlarının ilk incelemelerini tamamladığı aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Kurbanın (Seyfülislam Kaddafi'nin) ölümüne neden olan ateşli silah yaralarına maruz kaldığı kanıtlandı. Soruşturma ekibi olayla ilgili delillerin araştırılması, suçu işleyen şüphelilerin belirlenmesi çalışmalarını ve haklarında kamu davası açılmasını gerektiren işlemleri başlattı."