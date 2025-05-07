Kaderine terk edilmesin

Atatürk’ün doğaya verdiği önemin simgesi olan Yalova'daki Yürüyen Köşk, uzun süredir bakımsızlık nedeniyle tehlike altında. 2021 yılındaki fırtına sonrası büyük hasar gören iskelesi halen onarılmayan yapının içindeki restorasyon süreci de başlayamadı. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan tarihi yapının son hali yurttaşların tepkisine neden oldu.

Hazır olduğu açıklanan onarım projelerine rağmen henüz somut bir adım atılmayan tarihi yapıya ilişkin yurttaşlar "Yürüyen Köşk gibi tarihi ve kültürel bir miras bu şekilde kaderine terk edilemez. Yetkilileri bir an önce harekete geçmeli. Neyi bekliyorsunuz?" diye sordu.

SORUNLAR AŞILAMADI

Mustafa Kemal Atatürk'ün, bahçesinde bulunan dört yüz yıllık çınar ağacının dalının kesilmesine izin vermediği için altına döşenen raylarla 4 metre 80 cm kaydırılması nedeniyle 'Yürüyen Köşk' adını alan ve müze olarak kullanılan yapının restorasyon ve onarım sürecindeki sorunlar bir türlü aşılamadı. Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, Nisan ayı Belediye Meclisi toplantısında iskeleyle ilgili projenin hazırlandığını ve aylar önce ihalesinin yapıldığını söylemiş "Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’ndan onay bekliyoruz, Proje hazır. İlgili ve yetkili firmaların katıldığı ihale süreci tamamlandı. Türkiye’de bu tür restorasyon işleriyle ilgilenen tescilli firmalar projeye dahil oldu. Şu an sadece kuruldan çıkacak onayı bekliyoruz” demişti.

CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan, "Burası bizim için önemli bir yapı. Uzun süredir orada yapılması gereken tadilat var. Belediye projeyi hazırladı, bitirdi, onay bekleniyor. İzinler alınmadan çalışma başlatılamıyor. Turizm Bakanlığı'na bağlı olduğu için izin olmadan çivi bile çakılamaz. O izinler alınınca en kısa sürede başlanacak” dedi. Becan, hasar gören iskele dışında yapının iç ve dış kısımlarında da tadilat yapılması gereken noktalar olduğunu anımsatarak "Tüm bu işlerin bu kadar uzun sürmesi normal mi? Değil tabi. Ama maalesef bizim bürokraside her şey böyle uzun" dedi.

MİRASI KORUYUN

Yürüyen Köşk'ün son halini gören ve şaşkınlığını gizleyemediğini ifade eden çevre aktivisti Bulut Can Okuducu ‘‘Recep Tayyip Erdoğan kullanmayacağı için mi tadilat yapılmıyor?’’ diye sordu. ‘‘Bu görüntü Yalova'ya da Türkiye'ye de yakışmıyor'' diyen Okuducu, şöyle devam etti: ‘‘Atatürk'ün mirası restorasyon için onay bekliyor. Yalova Yürüyen Köşk, Atatürk'ün bir çınar ağacının dalının kesilmesi yerine binanın tramvay rayları üzerinde çınar ağacına zarar vermemesi için ileri alınması kararı ile tarihe geçmiştir. Bu köşkün kaydırılması Mustafa Kemal'in çevre bilincine verdiği önemi göstermesi açısından tarihi bir olaydır. Köşkün yürütülmesine sebep olan çınar ağacı hakkında 2015 yılında hazırlanan rapor neticesinde Doğu Çınarı türündeki ağaç 390 yaşında ve sağlıklı olarak raporlanmıştır. 2006 yılında restorasyonu yapılan köşkü yılda yaklaşık 50 bin kişi ziyaret etmektedir. Yalova Belediye meclisinde Nisan ayında gündeme gelen köşk restorasyonu ile ilgili Kültür Tabiat Varlıkları Koruma Kuruluna başvuruların yapıldığı, projenin hazırlandığı ve onay beklendiği söyleniyor. Atatürk'ün son günlerini geçirdiği Florya Deniz Köşkü de 2022 yılında tadilat kararı alınarak kapatıldığı halde ihalesi 2024 Eylül ayında yapılmış tadilatına yeni başlanmıştır. Atatürk'ün mirasını Türk milletine bırakmıştır. Bu mirasa sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Yetkililere buradan sesleniyoruz, Atatürk'ün mirasının korunmasını talep ediyoruz.’’