Kadıköy Anadolu Lisesi mezunlarından öğrenci ve velileri tehdit eden idarecilere uyarı

Kadıköy Anadolu Lisesi mezunları, okul idarecilerinin öğrencilere ve velilere yönelik tehditlerine ilişkin açıklama yaptı.

Öğrenciler ile dayanışma için Özgür Kal Mezun Dayanışma Ağı isimli bir platform kuran mezun öğrenciler, velileri ve öğrencileri tehdit eden okul idarecilerini uyardı.

Açıklamada "Asıl suç, en demokratik haklarını kullanan öğrencileri tehdit etmek, Anayasal hakların kullanılmasını engellemeye çalışmaktır. Bu hukuksuz tehditlerin failleri hakkında tarafsız hakemlerde gereği hukuki işlemleri başlatacağız" ifadeleri kullanıldı.

Özgür Kal Mezun Dayanışma Ağı tarafından yapılan açıklamada “Protesto gerçekleştirmek en temel hakkınızdır” denildi.

Açıklamada öğrencilerin, protesto haklarına ilişkin Anayasa maddeleri üzerinden örnekler verildi.

Öğrencilere hukuki yardım sunulacağı da belirtildi.

"ASIL SUÇ ÖĞRENCİLERİ TEHDİT ETMEK"

Özgür Kal Mezun Dayanışma Ağı'nın açıklaması şu şekilde:

"Okulumuzda gerçekleştirilen hukuksuz, liyakatsız öğretmen sürgünlerine dair devam eden protestolara ilişkin okul yetkililerinin yapılanların suç olduğunu iddia ederek, gözaltına alınacakları, okuldan atılacakları yönünde öğrencilere ve velilerine yönelik tehdit aramaları/görüşmeleri yaptığını öğrenmiş bulunuyoruz.

Biz, Kadıköy Anadolu Lisesi’nin her daim özgürlükten taraf olan onlarca mezunu olarak söz konusu yetkilileri uyarıyoruz. Anayasa’nın 25-26. Maddeleri ve Çocuk Hakları Sözleşmesi her birey öğrencinin düşüncesini ifade etme hakkını savunur. Anayasa’nın 34. maddesi ise herkes gibi öğrencilerin toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.

Asıl suç, en demokratik haklarını kullanan öğrencileri tehdit etmek, Anayasal hakların kullanılmasını engellemeye çalışmaktır. Bu hukuksuz tehditlerin failleri hakkında tarafsız hakemlerde gereği hukuki işlemleri başlatacağız.

"DİSİPLİN CEZASINA İTİRAZ EDİLEBİLİR"

Öğrenci kardeşlerimize sesleniyoruz: protesto gerçekleştirmek en temel hakkınızdır!

İfade özgürlüğünüz var. Anayasa’nın 25-26. Maddeleri ve Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre her öğrencinin düşüncesini ifade etme hakkı vardır. Afiş asmak, bildiri dağıtmak, slogan atmak, protesto etmek gibi eylemler meşrudur. Sosyal medya paylaşımlarınız suç değildir; düşünceyi açıklama hürriyetidir.

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkınız Var! Anayasa’nın 34. maddesine göre herkes gibi öğrenciler de toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.

Öğrencileri ve velileri tehdit eden okul yetkililerini uyarıyoruz: Anayasal hakları engellemek suçtur!



Biz, Kadıköy Anadolu Lisesi’nin her daim özgürlükten taraf olan onlarca mezunu olarak öğrenci kardeşlerimizin yanındayız!#LisemeDokunma pic.twitter.com/Qdx6AVL7vA — ÖzgürKAL (@ozgurkal2025) April 15, 2025

Disiplin Cezalarına Karşı İtiraz Hakkınız Var! Okul idaresi disipline sevk ederse savunma hakkınız vardır. Savunma vermeden ceza verilemez. Verilen disiplin cezasına ilgili Yönetmeliğe göre cezanın verildiği tarihten itibaren 15 gün içinde 18 yaşını tamamlamış öğrenciler doğrudan; tamamlamış olanlar ise okul müdürlüğüne velisiyle birlikte itiraz edebilir.

Hukuka aykırı disiplin cezaları idare mahkemesinde dava hakkı açabilirsiniz. Öğrenci kardeşlerimize sesleniyoruz, her koşulda, her sorununuzda yanınızdayız!

"HEM HUKUKEN HEM DE FİZİKEN YANINIZDAYIZ"

Öğretmenini ve geleceğini savunmak bir öğrencinin en temel hakkıdır. Hiçbir idareci, öğrenciye bu gerekçelerle baskı uygulayamaz. Anayasadan gelen protesto hakkını kullanan öğrencilerin özel yönetmeliklerle Anayasal özgürlüğü kısıtlanamaz, asıl suç kısıtlamaya çalışılmasıdır.

Keyfi disiplin soruşturmaları, hukuksuz telefon aramaları ve tehdit görüşmeleri vardır ve her türlü sorununuzda, bu okulun aynı yollarından geçmiş yüzlerce mezunu olarak hem hukuken hem fiziken yanınızdayız. Bize her yoldan ulaşabilirsiniz.

Dayanışmayı, dostluğu, birlikteliği ve haklarımız için mücadeleyi ciddiye alıyor; öğrencilerin, öğretmenlerin, tüm emekçilerin hukuksuz düzenlemelerle ve baskılarla feshedilmeyeceğini söylüyoruz. Maarif bizimdir, bizim kalacak!”