Kadıköy Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Fahrettin Kayhan yaşamını yitirdi

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, eski Başkan Yardımcısı Fahrettin Kayhan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Uzun yıllar yerel yönetimlerde görev yapan Kayhan, Kadıköy Belediyesi’nde belediye başkan yardımcılığı ve meclis üyeliği görevlerinde bulunmuştu.

Kösedağı sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Geçmiş dönem Belediye Başkan Yardımcımız ve Meclis Üyemiz Fahrettin Kayhan'ın vefatının üzüntüsünü yaşıyoruz. Kadıköy'e ve partimize büyük emekler vermiş Fahrettin Kayhan'a Allah'tan rahmet diliyorum, hepimizin başı sağ olsun."

FAHRETTİN KAYHAN KİMDİR?

1964 yılında Yozgat’ta doğan Fahrettin Kayhan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Meslek hayatını serbest avukat olarak sürdüren Kayhan, aynı zamanda siyaset ve yerel yönetim alanında da aktif görevler üstlendi.

Kayhan, 2019–2024 yılları arasında Kadıköy Belediye Meclis Üyesi ve Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Aynı dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyeliği görevini de yürüttü.

Siyasi kariyerinde daha önce İBB Meclisi’nde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekilliği görevini de üstlenen Kayhan, yerel yönetim çalışmalarının yanı sıra akademik alanda da faaliyet gösterdi. Alevi-Bektaşi kültürü üzerine araştırmalar yapan Kayhan’ın bu alanda yüksek lisans eğitimi bulunuyordu.

Fahrettin Kayhan, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Sadık Semih Kayhan’ın kardeşiydi.