Kadıköy Belediyesi Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş hakkında adli kontrol talebi
AKP'li Meclis Üyesi Elif Lale Bilgili'ye yönelik sözleri nedeniyle gözaltına alınan Kadıköy Belediyesi Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş, adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.
AKP'li Meclis Üyesi Elif Lale Bilgili'ye yönelik sözleri nedeniyle hakkında açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kadıköy Belediyesi Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş, adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadıköy Belediye Meclisi toplantısı sırasında Bilgili'ye yönelik kullandığı ifadeleri nedeniyle Kurtuluş hakkında resen soruşturma başlattı.
Kurtuluş, "görevi kötüye kullanma", "ifade özgürlüğünün engellenmesi" ve "kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi" suçlarından polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen Kurtuluş'un savcılıkça ifadesi alındı.
Savcılıktaki işlemlerinin ardından Kurtuluş, "imza atma" ve "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.