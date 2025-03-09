Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanvekili Ahmet Kurtuluş gözaltına alındı

Kadıköy Belediyesi Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş gözaltına alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kadıköy Belediyesi Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş hakkında AKP Meclis Üyesi Elif Lale Bilgili'yle yaşadığı tartışma nedeniyle 'görevi kötüye kullanma', 'ifade özgürlüğünün engellenmesi', 'kamu görevine ilişkin hakların engellenmesi' suçlarından soruşturma başlatıldı.

Kurtuluş, soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili Kurtuluş, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

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NE OLMUŞTU?

Kadıköy Belediye Meclisi toplantısında oturumu yöneten Birinci Başkanvekili Ahmet Kurtuluş ve AKP'li meclis üyesi Elif Lale Bilgili arasında tartışma yaşanmıştı. Bilgili konuşurken Kurtuluş, "Şu anda 4 dakika dolmuştur, 1 dakikada süreniz var" dedi.

Bilgili'nin "Neden benim sürem oluyor başkanım? Kimsenin süresi olmadı kimseyi uyarmadınız" diye konuştu. Kurtuluş "Herkese aynı şeyleri uyguluyorum" derken, Bilgili "İpek hanım 10 dakikadır konuşuyor. 1 yılımızı dolduracağı böyle bir süre kısıtlaması kimseye verilmedi, neden bana veriliyor? Ben sizi dinledim. Hükümete yapılan tüm eleştirileri dinlemedim mi? Neden ben hükümetimizin yaptıklarını anlatamıyorum? Kesinlikle kabul etmiyorum" karşılığını verdi.

Mikrofonu kapatılan Elif Lale Bilgili'nin tepki göstermesi üzerine Kurtuluş, "Şunu çıkaralım ya. Atalım dışarı Allah aşkına ya" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün yaptığı konuşmada, "Kadıköy Belediyesi'nde belediye meclis üyesi, AK Partili bayan arkadaşımızın sözünü kestiler, hakaret ettiler ve meclis başkanı aynı zamanda kalkıp aynen Amerika'da olduğu gibi 'Şu kadını atın dışarı' diyebildi. 6284 Sayılı Kanun şiddetle mücadele konusunda ihtiyaç duyulan her türlü imkanı, yaptırımı, cezayı zaten en güçlü şekilde barındırıyor. Bunun için sözleşme değil, kanun yaşatır diyoruz. Kadına yönelik şiddete karşı farkındalığı artırmaya herkesten evvel kendi kadrolarınızdan, kendi belediyelerinizden başlayın. Meclis üyesi hanım kardeşimize yönelik sergilenen küstahlık ve faşizm, 28 Şubat zihniyetinin CHP'de hala devam ettiğini bir kez daha göstermiştir. Kadınlara had bildirme edepsizliği bir CHP geleneğidir. Dün tekrar görüldüğü üzere, CHP kadın düşmanı bir partidir" demişti.