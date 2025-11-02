Kadıköy Belediyesi'nden Caddebostan Sahili'nde temizlik etkinliği

(İSTANBUL) - Kadıköy Belediyesi ve İstanbul Kalkınma Vakfı (İKV) iş birliğiyle Caddebostan Sahili’nde düzenlenen temizlik etkinliğinde, çevre kirliliği ve geri dönüşüm konularında farkındalık oluşturuldu.

Kadıköy Belediyesi, İKV, İstanbul Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezi ve AB Türkiye Delegasyonu iş birliğiyle dün Caddebostan Sahili’nde "AB Sahil Temizleme Etkinliği" düzenlendi. Avrupa Birliği’nin İklim Diplomasisi Haftası kapsamında dünyanın birçok ülkesinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen etkinlikte; iklim değişikliği, çevre kirliliği ve atıkların ayrıştırılması konularında farkındalık yaratmak hedeflendi.

Etkinliğe Belediye Başkan Yardımcısı Soydan Alkan, İKV Genel Sekreter Yardımcısı M. Gökhan Kilit, İstanbul’daki AB üyesi ülkelerin başkonsolosluk ve misyon temsilcileri, üniversite öğrencileri ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri katıldı.

Kampanyanın bir parçası olarak Caddebostan Sahili’ndeki atıkları temizlemek için toplandıklarını belirten İKV Genel Sekreter Yardımcısı Gökhan Kilit, “Aslında bu AB’nin küresel bir etkinliği. Özellikle bugün sahillerin temizliğiyle çöplerin denizlerimize karışmaması için dikkat çekeceğiz. Geçtiğimiz yıl bu kampanya 53 ülkede düzenlendi, 13 bine yakın gönüllü katıldı ve yaklaşık 400’e yakın etkinlik düzenlendi” dedi.



"'Atıksız Yaşam’ vizyonuyla ilçemizde geri dönüştürülebilir atıkları topluyoruz"

Belediye Başkan Yardımcısı Soydan Alkan da “Bugün Caddebostan Sahili'nde, denizimizi ve çevremizi korumak için bir aradayız. Bu etkinlik, doğaya ve geleceğimize sahip çıkmanın güzel bir örneği. Kadıköy Belediyesi olarak uzun süredir ‘Atıksız Yaşam’ vizyonuyla ilçemizde geri dönüştürülebilir atıkları topluyoruz. Ayrıca 334 geri dönüşüm kumbarası, 393 cam kumbarası, 182 atık pil kutusu ve her aile sağlığı merkezinde atik ilaç kutusu ile sistemli bir ayrıştırma sağlıyoruz” diye konuştu.

1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’nin koordinasyonuyla her yıl yaklaşık 5 bin ton atığın çöp sahalarına gitmesini önleyip ekonomiye kazandırdıklarını dile getiren Alkan, “‘Temiz deniz ve suyumuza sahip çıkma’ mottosuyla özellikle tesislerimizde yağmur sularını topluyor, bunları süpürge araçlarımızla çevre temizliğinde kullanıyoruz” ifadelerini kullandı.



İlçenin nüfus yoğunluğu ve ziyaretçi trafiğine dikkati çeken Alkan, “Kadıköy’ün ilçe nüfusu yaklaşık 460 bin. Ancak biz bu bütçeyle, hafta sonları ortalama 2 buçuk ila 3 milyon, hafta içi ise 1 buçuk ila 2 milyon insanın nefes alıp gezdiği bir ilçe. Biz 400 bin nüfusun bütçesiyle her gün yaklaşık 2 milyon kişiye hizmet sunuyoruz. Bu kapsamda etkinlik bizim için çok değerli” dedi.



İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nden Nihan Ayışık ise “Bu etkinlikteki amacımız sahil ve denizlerimizdeki kirliliğe dikkat çekip, farkındalık yaratmak. Sahili temizlerken atıkların, ayrı ayrı toplanmasına dikkat ediyoruz. Sigara izmariti ve peçete gibi çöpleri siyah poşette toplayıp çöp olarak alıyoruz. Kâğıt, plastik gibi geri dönüştürülebilir malzemeleri mavi poşetlerde topluyoruz. Böylece ekonomiye geri kazandırıyoruz” diye konuştu.