Kadıköy Çevre Festivali başlıyor

Kadıköy Belediyesi’nin bu yıl “Sürdürülebilirlik” temasıyla yedincisini düzenlediği Kadıköy Çevre Festivali, 31 Mayıs- 2 Haziran tarihleri arasında Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda gerçekleştirilecek. 2024 Çevre Festivali'nde paneller, söyleşiler, atölyeler, gösteriler, konserler ve birçok etkinlik düzenlenecek.

Kadıköy Çevre Festivali için geri sayım başladı. Festival, 31 Mayıs – 3 Haziran’da Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda yapılacak. “Sürdürülebilirlik” temasıyla bu yıl yedincisi düzenlenecek olan festival, önceki yıllarda yaklaşık 250 bin ziyaretçiyi ağırlamıştı.

Festival kapsamında düzenlenecek programlarda çevre dostu uygulamaların yaygınlaştırılması, yeşil alanların artırılması, atık yönetiminin iyileştirilmesi ve toplumun sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda hareket etmesinin önemi vurgulanacak.

ÖZEL ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK

Kadıköy Çevre Festivali’nde; atölyeler, paneller, söyleşiler, konserler, gösteriler ve tiyatrolar gibi birçok etkinlik yer alacak. Sivil toplum kuruluşlarının, vakıfların, ilgili uzmanların ve sanatçıların katılacağı festivalde hem çocuklar hem de yetişkinler için özel etkinliler düzenlenecek. Festivalde, BERLIN FRIEDRICHSHAIN-Kreuzberg Belediyesi, Kadıköy Belediyesi İklim Elçileri, Kadıköy Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Kadıköy Kent Konseyi, Ulusal Tohum Merkezi, TEMA Kadıköy Şubesi, İklim Öncüleri-Genç İklim Hareketi, Potlaç Kadın Kooperatifi, Hayvan Hakları İzleme Komitesi, Yeryüzü Derneği, Validebağ Günüllüleri’nin de yer aldığı birçok kurum stant açacak.

Festivalde ziyaretçiler, Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı’nın (BAK Kadıköy) düzenlediği etkinliklere de katılabilecek. BAK Kadıköy üyeleri, çocuklar için “Bir Afet Masalı” isimli tiyatro oyununu sahneleyecek. Ayrıca BAK Kadıköy ekibi, Afet Çantamı Hazırlıyorum ve yangın söndürme eğitimi de verecekler. Festivale katılan Doğal Yaşam Derneği ise Doğal Deterjan ve Doğal Parfüm atölyesi düzenleyecek.

Alanda SDG4 Kids’in düzenleyeceği “Dünyanın Geleceği Oyunu ile Dünyanı İyileştir” atölyesinde çocuklar hem eğlenecek hem de oyun oynayarak gezegenin geleceğindeki rollerinin önemini öğrenecek. Festivalde ayrıca İleri Dönüşüm, Atıksız Mutfak, Eski Mobilyaların Dönüşümü, Bitki Çayları, Tohum Topu Atölyesi gibi birçok etkinlik de Kadıköylüleri bekliyor olacak. Yeşil Etlinlik Alanı’nda düzenlenecek bilgilendirici oyunlara hem çocuklar hem de yetişkinler katılabilecek.