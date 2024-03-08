Kadıköy D-100'de otomobil alev alev yandı

Kadıköy D-100 Karayolu'nda seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. Alev alev yanan otomobil , itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 15.30 sıralarında, D-100 Karayolu'nun Kadıköy Dumlupınar Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

İddiaya göre; Ankara istikametinde seyir halinde olan otomobilde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Sürücü Cüneyt Nedim Küçükbayraktar, motor kısmından yükselen alevleri fark ederek otomobili durdurdu.

Otomobilden inerek alevlere müdahale etmeye çalışan sürücü başarılı olamadı. Yükselen alevleri gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Emniyet ekipleri karayolu üzerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikametinde araç yoğunluğu oluştu. Yangın sonrası büyük çapta hasarın meydana geldiği otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.